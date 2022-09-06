CentralAsia (MNG) -

5 сентября посол Монголии Д.Гансух встретился с представителями бизнеса Словакии во главе с президентом Торгово-промышленной палаты Словакии и Монголии.

Деловая делегация Словакии посетит Монголию 20-27 сентября. В ходе визита Монгольская национальная торгово-промышленная палата планирует подписать Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве со Словакиско-Монгольской торговой палатой, а также организовать двусторонние встречи с соответствующими министерствами.

Визит направлен на активизацию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и расширение связей между бизнесменами, а также станет важным мероприятием по обеспечению реализации соглашения между внешнеполитическими ведомствами об экономическом сотрудничестве, сказал посол.

На встрече присутствовал Почетный консул Монголии в Словакии П.Славик.

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