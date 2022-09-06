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В Монголии стартовали монголо-американские учения спасателей «Гобийский волк — 2022»

CentralAsia (MNG) -  

Спасатели Монголии совместно с военнослужащими США организовали международные учения «Гобийский волк — 2022» возле границы с Китаем. Об этом в понедельник сообщило главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Учения стартовали в понедельник в одном из крупнейших аймаков страны Баянхонгор, который граничит с Китаем. Их участники отрабатывают навыки работы по реагирования на последствия землетрясений. В учениях принимают участие более 300 представителей Монголии, США, Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Восточного Тимора, Великобритании, Индонезии, Канады, Лаоса, Непала, Турции, Таиланда, Филиппин, Японии.

Участники пройдут учебную практику и обменяются опытом по ликвидации последствий стихийных бедствий, проведению поисково-спасательных работ, по технике безопасности при работе с ядовитыми и опасными химическими веществами, развертыванию полевых госпиталей.

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