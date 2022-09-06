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Хурэлсух примет участие в общих дебатах 77-й сессии ГА ООН

CentralAsia (MNG) -  

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа примет участие в Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые состоятся 20-26 сентября.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет под девизом «Переломный момент: преобразующие решения взаимосвязанных проблем» и соберет глав государств и правительств из более чем 150 стран.

«Президент Монголии выступит с речью, в которой представит позицию страны по актуальным вопросам международных отношений, внешнеполитическим целям, социально-экономической ситуации и политике преодоления трудностей на Общих прениях. Кроме того, Президент Хурэлсух встретится с Генеральным секретарем ООН и главами государств и правительств некоторых стран», - сообщила министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх после заседания Кабинета министров.

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