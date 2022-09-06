Rio Tinto заключает сделку по покупке Turquoise Hill на сумму £2.9 млрд в рамках заявки на приобретение рудника в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Rio Tinto PLC заявила, что заключила обязательное соглашение с Turquoise Hill Resources Ltd. о приобретении оставшихся акций медной компании, ориентированной на Монголию, которыми она еще не владеет.

Rio Tinto сообщила, что независимые директора Turquoise Hill единогласно рекомендовали ее денежное предложение в размере 43,00 канадских долларов (32,72 доллара США) за акцию для всех размещенных акций. Ранее компания предлагала 40,00 канадских долларов за акцию.

Turquoise Hill, 51% акций которой принадлежит Rio Tinto, владеет 66% акций медно-золотого рудника Оюу Толгой в Монголии.

Rio Tinto ожидает, что акционеры Turquoise Hill проголосуют по предложению в декабрьском квартале и вскоре после этого закроют сделку.

Благодаря этой сделке, которая, как ожидается, завершится к концу года, Rio получит больший контроль над проектом Оюу Толгой в Монголии. Компания надеется на прямое партнерство с правительством Монголии после приобретения полной доли в Turquoise.

Оюу Толгой является одним из ведущих медно-золотых рудников по всему миру и обладает потенциалом для получения результатов в течение примерно 100 лет. Это важно для Rio, которая рассматривает возможность смещения акцента с железной руды на другие металлы.

Кроме того, поскольку мир стремится отойти от использования ископаемого топлива, перспективы спроса на медь очень высоки.

источник: tipranks.com

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