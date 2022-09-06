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МИД Казахстана прокомментировал взрыв возле посольства России в Кабуле

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление относительно взрыва у посольства России в Кабуле, совершенного террористом-смертником.

«МИД Казахстана решительно осуждает террористический акт, произошедший 5 сентября у здания посольства России в Кабуле и унесший жизни российских дипломатов. Считаем необходимым с афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и строго наказать виновных в соответствии с законом, а также предпринять необходимые меры для обеспечения защиты аккредитованного в Афганистане дипломатического корпуса и иностранных граждан», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Казахстанская сторона поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом и считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их сотрудников, подчеркнули в МИД.

«Выражаем МИД России, родным и близким погибших глубокие соболезнования», - заключили в пресс-службе министерства.

Накануне в МИД России сообщили, что неизвестный привел в действие взрывчатку у посольства России в Кабуле. В результате нападения погибли два сотрудника посольства и неустановленное число афганских граждан получили ранения.

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