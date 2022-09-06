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Путин примет участие в саммите ШОС в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Президент России Владимир Путин лично примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Узбекистане, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин действительно планирует принять участие в саммите ШОС в Самарканде, мы ожидаем весьма и весьма важное и представительное мероприятие, уникальное в своем роде. И действительно, у Путина там планируется целый ряд очень важных международных контактов»,— отметил Песков.

Ожидается, что в саммите ШОС, который пройдет 15 и 16 сентября в Самарканде, примут участие все лидеры стран организации, а именно Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Вступить в организацию также намерены Иран и Белоруссия.

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