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Нигерийцы, пытавшиеся въехать в Монголию по поддельным визам, были депортированы

CentralAsia (MNG) -  

Иностранцы, пытавшихся пересечь границу Монголии по поддельным визам, были обнаружены и депортированы.

Пятеро граждан Федеративной Республики Нигерия, прибывших с целью поездки, пытались получить визу для въезда в Монголию в Международном авиапорту Чингисхан по поддельным визам.

37.1.6 статьи 37 Закона о правовом положении иностранных граждан, либо в связи с получением ими визы или вида на жительство по подложным документам, либо исправлением или подделкой визы или вида на жительство, а также принуждение их к невозобновлению, въезд в Монголию сроком на 5 лет запрещен.

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