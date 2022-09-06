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Поскольку внешняя торговля Монголии и Таиланда растет, был создан совместный торговый комитет

CentralAsia (MNG) -  

Буквально неделю назад нашу страну посетил министр иностранных дел Республики Корея. Министры Таиланда и Лаоса находятся с визитом в эти дни.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, заместитель премьер-министра и министр торговли Королевства Таиланд Джурин Лаксанавизит провели пресс-конференцию в Министерстве иностранных дел. По этому поводу они подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного торгового комитета между Монголией и Таиландом.

«Есть прогресс в торгово-экономических отношениях между двумя странами. Мы подписали соглашение о создании совместного торгового комитета. Были широко обсуждены будущие цели и деятельность этого комитета. В последние годы увеличился товарооборот между двумя странами. Также планируется заключить соглашение между правительствами о недопущении двойного налогообложения, уклонении от уплаты налогов, поощрении инвестиций и взаимной защите. В прошлом месяце был принят пятилетний план сотрудничества между Монголией и Таиландом на период с 2022 по 2027 год. Уверен, что это будет иметь важное значение для укрепления отношений между двумя странами, придаст важный импульс торгово-экономическим отношениям», — сказала Батцэцэг Батмөнх.

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