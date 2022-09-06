Узбекистан занял четвертое место в мире среди крупнейших экспортеров черешни

CentralAsia (UZ) - Узбекистан обогнал Испанию и встал на 4-е место среди крупнейших экспортеров вишни в мире. Об этом сообщает аналитический портал EastFruit.

В прошлом году Узбекистан экспортировал черешни на 18 тысяч тонн больше, чем Испания, но в этом году объемы экспорта черешни из обеих стран будут более сопоставимы.

Согласно порталу, в этом году урожай черешни в Узбекистане резко упал из-за затяжных дождей в период цветения вишневых садов, что негативно сказалось на экспорте. Но несмотря на падение производства и резкое снижение объемов экспорта вишни в 2021 году, страна все же может остаться в топ-5 крупнейших мировых экспортеров этих фруктов и продолжит опережать Испанию по объему экспорта. Поставки Испании в этом году сократились на 30-40%.

По словам экономиста в Инвестиционном центре продовольственной и сельскохозяйственной ООН Андрея Ярмака, Узбекистан может быть потенциальным поставщиком черешни в ЕС и на Ближний Восток, особенно учитывая очень быстрое падение покупательной способности на его основном традиционном рынке – России. Также 15 сентября в Ташкент прибудут 10 крупных иностранных импортеров для переговоров с узбекскими экспортерами вишни и других свежих фруктов из Узбекистана в рамках торговой миссии плодоовощного проекта ФАО/ЕБРР, добавил он.

Также Узбекистан может утроить экспортную выручку, производя 160-180 тысяч тонн вишни в год. А повышение качества плодов поможет найти более прибыльные рынки.