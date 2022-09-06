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Мощный тайфун обрушился на Южную Корею. Погибли 2 человека. Видео

CentralAsia (CA) -  Мощный тайфун «Хиннамнор» обрушился на Южную Корею, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. В результате погибли 2 человека и 10 без вести пропали. Об этом сообщает Yonhap.

Корейское метеорологическое управление (KMA) сообщило, что тайфун, 11-й по счету в этом году, обрушился на юго-восточный город Кодже в провинции Южный Кенсан в 4:50 утра. Город целиком расположен на нескольких островах, крупнейший из которых - Коджедо.

По данным властей, по состоянию на утро вторника в Ульсане было эвакуировано 3463 человека, а один 25-летний мужчина пропал без вести.

Более 600 школ были закрыты, остановлено более 250 авиарейсов. Более 66 тыс. рыбацких лодок эвакуированы в порты.

Тайфун Хиннамнор - одиннадцатый по счёту именованный шторм, четвёртый тайфун и первый супертайфун в сезоне тихоокеанских тайфунов 2022 года .Хиннамнор развился из обычной зоны атмосферных возмущений, впервые зарегистрированной 27 августа. Спустя 6 часов атмосферная область организовалась в тропический шторм, получив от Японского метеорологического агентства (JMA) собственное имя «Хиннамнор».

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