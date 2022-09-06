Euronews снял видеорепортаж про туристический центр Самарканда

CentralAsia (UZ) - Программа «Focus» телеканала Euronews сняла репортаж про Самаркандский туристический центр.

Один из древнейших городов Узбекистана, Самарканд открыл для гостей и путешественников новый туристический центр Silk Road Samarkand. Инаугурация комплекса, который обещает стать важнейшей точкой притяжения в секторе гостеприимства региона, состоялась 23 августа. Euronews познакомился с новым хабом ближе и поговорил с теми, кто непосредственно причастен к его воплощению в жизнь.

«Silk Road Samarkand - огромный и многогранный центр, объединяющий современные отели, конгресс-холл, зоны отдыха и многое другое. Разработчики проекта уверены, что он станет референтным адресом в турсекторе Средней Азии и подстегнет экономику», - отмечает корреспондент телеканала.

«Silk Road Samarkand станет бустером для развития туризма города Самарканд. Мы рассчитываем как минимум удвоить поток туристов, - отметил Артем Егикян, генеральный директор управляющей компании Silk Road Samarkand. - Создание рабочих мест станет импульсом для развития экономики этого региона».

Мост, соединяющий прошлое и будущее, ведет нас в самое сердце комплекса Silk Road Samarkand. Речь идет о «Вечном городе», уникальном этнопарке, где живут традиции узбекской архитектуры, ремёсел и декора.

Фирдавс Умаров всю жизнь исследует секреты знаменитой самаркандской шелковой бумаги. Она производилась здесь столетия назад, в период существования Великого Шёлкового пути. Умаров трудится на своем бумажном производстве вместе с детьми, которые оттачивают сложнейшую технику изготовления самобытных и долговечных листов (в мастерской рассказали, что самаркандскую шелковую бумагу делают из коры тутовника, сначала ее долго варят, потом измельчают... это долгие часы работы).

Именно на такой бумаге писали мастера каллиграфии древности, а художники рисовали свои миниатюры. Фирдавс Умаров говорит, что работает с прицелом на будущее: "Я это делаю для потомков для того, чтобы весь мир знал: в Самарканде опять возродили шелковую бумагу, - признается он. - В ней никаких наполнителей нет, она хранится очень долго, до тысячи лет. Вот такая она, эта бумага!"

Здешние мастера не сомневаются: совсем скоро Silk Road Samarkand и его сердце, «Вечный город», получат мировое признание.