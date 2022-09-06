Боррель заявил, что у стран ЕС заканчиваются запасы оружия

Жозеп Боррель

CentralAsia (CA) - Запасы оружия стран Евросоюза (ЕС) сильно «истощены» после поставок Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. С начала российской военной операции ЕС предоставил Киеву военную помощь на сумму около €2,5 млрд, при этом часть оружия поступила из собственных запасов стран, пишет Politico.

Во время дебатов с законодателями ЕС Боррель призвал европейские страны пополнить свои арсеналы оружия. Он заявил, что лучше всего будет сделать это «вместе», потому что так выйдет «дешевле». Жозеп Боррель также признал, что ЕС должен был начать подготовку украинских войск еще год назад, отметив, что в этом случае ЕС «находился бы в более благоприятном положении» сейчас.

Как сообщает Politico, предупреждения об истощении запасов оружия уже поступали от стран ЕС. В частности, на прошлой неделе министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала, что возможности поставок из бундесвера «достигают пределов».

Страны Запада поставляют Киеву оружие, а также помогают обучать украинских военных. ФРГ направляла Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, разведывательные дроны, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня MARS. Глава германского МИДа Анналена Бербок, однако, в конце августа сообщила, что у ФРГ недостаточно военных ресурсов, чтобы отвечать на все запросы Киева. Канцлер Германии Олаф Шольц также отказался поставлять Украине вооружение для ударов по территории России.