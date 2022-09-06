Впервые с начала пандемии отправится поезд из Худжанда в Волгоград

CentralAsia (TJ) - Стала известна информация о количестве пассажирских поездов, которые будут курсировать между Худжандом и Волгоградом, и времени их отправления.

В офисе ГУП «Таджикские железные дороги» сообщили, что первый поезд в этом направлении отправится завтра, 7 сентября, в 13 часов по местному времени. Количество вагонов в поезде 10.

Поезд будет отправляться по этому маршруту каждую неделю по средам. Цена билета на этот рейс из Худжанда в Волгоград колеблется от 1200 до 1300 сомони (120-130 долларов) и зависит от типа вагона.

Это уже третий пассажирский железнодорожный состав, который выедет из Таджикистана в Россию. Первый поезд в Волгоград из Куляба отправился 16 августа, и второй состав – 27 августа из Душанбе. Напомним, что Россия отменила железнодорожное сообщение с Таджикистаном из-за пандемии COVID-19 17 марта 2020 года.

Еженедельно по вторникам из Куляба, по средам из Худжанда и по субботам из Душанбе будут отправляться пассажирские поезда в Волгоград.

Из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года Россия приостановила наземное сообщение, в том числе и железнодорожное, и трудовые мигранты были вынуждены покупать дорогие авиабилеты, цена на которые втрое превышает стоимость железнодорожных билетов.

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