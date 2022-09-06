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Таджикистан окажет Пакистану помощь на $1,2 млн

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился выделить Пакистану, где стихия нанесла значительный ущерб, гуманитарную помощь на общую сумму 12 млн 200 тыс. сомони ($1,2 млн.), сообщает пресс-служба главы государства.

«Пакистан сталкивается с серьезными проблемами из-за проливных дождей и наводнений, которые продолжаются уже более месяца. В связи с этим по распоряжению президента республики Эмомали Рахмона выделена гуманитарная помощь пакистанскому народу», - говорится в сообщении.

Помощь состоит из 500 тонн муки, 500 тонн питьевой воды, 1000 тонн угля, 1 тыс. тонн цемента и 20 тыс. штук шифера.

Сообщается, что колонна автомобилей с гуманитарной помощью отправится завтра, 7 сентября.

В результате стихии в Пакистане погибли 1 тыс. 265 человек и пострадали 33 млн. граждан этой страны. Полностью были разрушены более миллиона жилых домов, дорог и мостов, других объектов разного назначения и сельхозугодия.

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