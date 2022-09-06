Стоимость билета на поезд Ташкент-Душанбе снижена на 20 процентов

CentralAsia (UZ) - С 6 сентября текущего года на билеты международного пассажирского поезда №301/302, следующего по маршруту «Душанбе-Ташкент-Душанбе», введена 20-процентная скидка.

По сообщению пресс-службы «Узтемирйуловчи» («Узжелдорпасс»), решение принято в ходе состоявшихся вчера переговоров с участием руководства АО «Узбекистон темир йуллари» и Таджикской железной дороги.

Ранее в рамках визита президента Таджикистана в Узбекистан была достигнута договоренность о запуске с 20 июня текущего года пассажирского поезда Ташкент-Душанбе.

На сайте узбекских железных дорог стоимость билета по маршруту Ташкент-Душанбе начинается от 478 440 сумов (около $44).

Расстояние от Душанбе до Ташкента составляет 916 км. Время в пути — 21 час.

Международный пассажирский поезд курсирует один раз в неделю в направлении Душанбе – Кудугли – Сарасия – Кумкурган – Дарбанд – Дехканабад – Карши – Самарканд – Джизак – Гулистан – Ташкент.