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Путин посетил полигон Сергеевский, где проходят военные учения «Восток-2022». Видео
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Более 50 тыс. военных ШОС и ОДКБ примут участие в российских учениях «Восток-2022»

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где будет наблюдать за финальной фазой учений «Восток-2022», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент проводит в закрытом режиме совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба вооруженных сил Валерием Герасимовым.

«Ожидается, что по мере завершения совещания президент, верховный главнокомандующий сможет понаблюдать за финальной фазой учений»,— сказал Песков журналистам.

Маневры в рамках учений проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. В них принимает участие более 50 тыс. военнослужащих из разных стран, в том числе входящих в ШОС и ОДКБ с привлечением более 5 тыс. единиц техники.

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