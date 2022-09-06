Путин посетил полигон Сергеевский, где проходят военные учения «Восток-2022». Видео

- Азия и мир, политика
- 14:40, 06 сентября 2022
- Просмотров: 1509
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где будет наблюдать за финальной фазой учений «Восток-2022», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент проводит в закрытом режиме совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба вооруженных сил Валерием Герасимовым.
«Ожидается, что по мере завершения совещания президент, верховный главнокомандующий сможет понаблюдать за финальной фазой учений»,— сказал Песков журналистам.
Маневры в рамках учений проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. В них принимает участие более 50 тыс. военнослужащих из разных стран, в том числе входящих в ШОС и ОДКБ с привлечением более 5 тыс. единиц техники.