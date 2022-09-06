Когда на Земле ожидаются магнитные бури? Прогноз ученых на сентябрь

CentralAsia (CA) - Из-за всплеска солнечной активности жителей Земли ждут новые магнитные бури. Ученые прогнозируют «нестабильные» условия геомагнитного поля 6-11, 13-17 и 23-30 сентября.

В частности, с 11 по 25 сентября возможны слабые или средние вспышки магнитных бурь, свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

По информации Центра, 5 сентября Землю накрыла слабая магнитная буря. При этом условия геомагнитного поля могут быть схожими и 1 октября. До 10 сентября, по данным ученых, солнечная активность будет сохраняться на низком уровне.

По прогнозам Центра, Солнце вернется к низкой активности с 26 сентября.

В то же время, по данным сайта Spaceweather, 4 и 5 сентября на Земле уже наблюдалась средняя магнитная буря, которая начала утихать.

При этом вероятность слабой магнитной бури все еще сохраняется. Объясняют это тем, что солнечный ветер уже утихает, но продолжает оказывать влияние на нашу планету.

Как пишет «1+1», 6 сентября ожидается мощная магнитная буря. 10 сентября нашу планету накроет однодневная магнитная буря незначительной интенсивности, ожидается подобное событие и 13-16 сентября. 22 сентября прогнозируются незначительные геомагнитные колебания, а 26 сентября – мощная магнитная буря.

Как бы то ни было, метеорологи напоминают, что в период магнитных бурь людям следует соблюдать простые правила, чтобы не подвергать здоровье опасности. Так, рекомендуется исключить и рациона тяжелую пищу, алкоголь, не рекомендуется курить. Также специалисты советуют гражданам, особенно метеочувствительным, избегать поездок за рулем и стараться не испытывать стресс. Под действием магнитных бурь, считают специалисты, не исключены упадок сил, снижение психоэмоционального состояния, головные боли, бессонница. Симптомы зависят от особенностей организма, возраста человека, наличия хронических заболеваний. Считается, что больше других метеозависимости подвержены люди старшего возраста.

Очень сильные магнитные бури способны вызвать перебои в работе радиоэлектроники, различного оборудования связи. Но есть у магнитных возмущений Земли и красивое последствие - полярные сияния становятся ярче и шире. В некоторых случаях это небесное явление жители, например, северного полушария могут наблюдать даже в странах юга Европы.