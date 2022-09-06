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В России за сутки выявили 38,5 тыс. заражений коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки выявили 38 500 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:

Москва (3916);

Санкт-Петербург (3014);

Самарская область (1591);

Свердловская область (1297);

Воронежская область (1267).

За тот же срок в стране госпитализированы 4203 пациента с коронавирусом, что на 129,7% больше по сравнению с 5 сентября. В тройку лидеров по количеству госпитализаций вошли Москва (274), Санкт-Петербург (239) и Свердловская область (206).

Выздоровели 46 304 пациента — на 50,8% больше по сравнению с предыдущим днем. Еще 95 человек с этим диагнозом умерли.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 19,8 млн россиян, из них 18,8 млн выздоровели, а 384,8 тыс. — умерли.

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