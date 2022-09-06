В Ташкенте спасли 14-летнюю девочку, повисшую на окне 5-го этажа

- Узбекистан, происшествия
- 16:44, 06 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Спасена 14-летняя девочка, повисшая на 5-ом этаже многоквартирного дома в Сергелийском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
Как сообщается, 6 сентября в 09:47 по местному времени в отделение УЧС города Ташкента поступило сообщение от гражданина Д.К. о том, что на 5-ом этаже многоквартирного дома, расположенного на массиве Сергели, на окне висит 14-летняя девочка.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, и несовершеннолетняя девочка была спасен с помощью спецтехники.
О причинах поступка девочки не уточняется.
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