Минздрав Узбекистана опубликовал продукты, запрещенные в школе

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало список продуктов, которые запрещено продавать и готовить в школьных столовых.

В частности, согласно «Санитарным правилам, нормам и гигиеническим правилам» представлен следующий список:

хлебные изделия с мясом, майонезом, кетчупом и овощами (гамбургеры, чизбургеры и хот-доги);

кондитерские изделия с искусственными ароматизаторами, ароматизаторами, красителями, ароматизаторами;

«кириешки», «хрустяшки» и чипсы с искусственными консервантами;

цветные и бесцветные газированные напитки;

яйца с нечистым наружным слоем, разбитые яйца, не соответствующие необходимым требованиям;

банки с нарушенной герметизацией, гнутые, ржавые, деформированные, без маркировки и без указания времени изготовления и срока годности;

крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, зараженные различными смесями или вредителями при хранении.

кондитерские изделия с кремом (торты и пирожные);

колбасы из холодца, птицы и копытных, рулеты из головы, легочно-печеночные и кровяные колбасы;

непастеризованный (вареный) творог, непереработанный, консервированный творог и сливки, йогурт домашнего приготовления, из эпизоотически зараженных хозяйств, а также непастеризованное и непастеризованное молоко и молочные продукты, творог и содержащие этанол (более 0,5 процента) другие кисломолочные продукты;

грибы и продукты из них;

квас;

гастрономические изделия из сырокопченого мяса и колбасы, в том числе вареные;

уксус, горчица, хрен, острый перец (красный, черный) и другие острые приправы;

острые соусы, кетчупы, майонезы, варенья, маринованные овощи и фрукты;

натуральный кофе, освежающие и энергетические напитки, алкоголь;

кулинарные масла, лярд, маргарин и другие гидрогенизированные масла;

орехи зерновых, жевательная резинка, безалкогольные напитки и морсы из фруктов и ягод (без термической обработки);

окрошки и холодные супы, жареные в масле яйца, паштеты, вареники с мясом и творогом;

Кроме того, в школьных столовых запрещаются первые и вторые приемы пищи на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления.