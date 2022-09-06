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Минздрав Узбекистана опубликовал продукты, запрещенные в школе
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CentralAsia (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало список продуктов, которые запрещено продавать и готовить в школьных столовых.

В частности, согласно «Санитарным правилам, нормам и гигиеническим правилам» представлен следующий список:

  • хлебные изделия с мясом, майонезом, кетчупом и овощами (гамбургеры, чизбургеры и хот-доги);
  • кондитерские изделия с искусственными ароматизаторами, ароматизаторами, красителями, ароматизаторами;
  • «кириешки», «хрустяшки» и чипсы с искусственными консервантами;
  • цветные и бесцветные газированные напитки;
  • яйца с нечистым наружным слоем, разбитые яйца, не соответствующие необходимым требованиям;
  • банки с нарушенной герметизацией, гнутые, ржавые, деформированные, без маркировки и без указания времени изготовления и срока годности;
  • крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, зараженные различными смесями или вредителями при хранении.
  • кондитерские изделия с кремом (торты и пирожные);
  • колбасы из холодца, птицы и копытных, рулеты из головы, легочно-печеночные и кровяные колбасы;
  • непастеризованный (вареный) творог, непереработанный, консервированный творог и сливки, йогурт домашнего приготовления, из эпизоотически зараженных хозяйств, а также непастеризованное и непастеризованное молоко и молочные продукты, творог и содержащие этанол (более 0,5 процента) другие кисломолочные продукты;
  • грибы и продукты из них;
  • квас;
  • гастрономические изделия из сырокопченого мяса и колбасы, в том числе вареные;
  • уксус, горчица, хрен, острый перец (красный, черный) и другие острые приправы;
  • острые соусы, кетчупы, майонезы, варенья, маринованные овощи и фрукты;
  • натуральный кофе, освежающие и энергетические напитки, алкоголь;
  • кулинарные масла, лярд, маргарин и другие гидрогенизированные масла;
  • орехи зерновых, жевательная резинка, безалкогольные напитки и морсы из фруктов и ягод (без термической обработки);
  • окрошки и холодные супы, жареные в масле яйца, паштеты, вареники с мясом и творогом;

Кроме того, в школьных столовых запрещаются первые и вторые приемы пищи на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления.

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