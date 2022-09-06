Минздрав Узбекистана опубликовал продукты, запрещенные в школе

- Узбекистан, общество
- 16:58, 06 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало список продуктов, которые запрещено продавать и готовить в школьных столовых.
В частности, согласно «Санитарным правилам, нормам и гигиеническим правилам» представлен следующий список:
- хлебные изделия с мясом, майонезом, кетчупом и овощами (гамбургеры, чизбургеры и хот-доги);
- кондитерские изделия с искусственными ароматизаторами, ароматизаторами, красителями, ароматизаторами;
- «кириешки», «хрустяшки» и чипсы с искусственными консервантами;
- цветные и бесцветные газированные напитки;
- яйца с нечистым наружным слоем, разбитые яйца, не соответствующие необходимым требованиям;
- банки с нарушенной герметизацией, гнутые, ржавые, деформированные, без маркировки и без указания времени изготовления и срока годности;
- крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, зараженные различными смесями или вредителями при хранении.
- кондитерские изделия с кремом (торты и пирожные);
- колбасы из холодца, птицы и копытных, рулеты из головы, легочно-печеночные и кровяные колбасы;
- непастеризованный (вареный) творог, непереработанный, консервированный творог и сливки, йогурт домашнего приготовления, из эпизоотически зараженных хозяйств, а также непастеризованное и непастеризованное молоко и молочные продукты, творог и содержащие этанол (более 0,5 процента) другие кисломолочные продукты;
- грибы и продукты из них;
- квас;
- гастрономические изделия из сырокопченого мяса и колбасы, в том числе вареные;
- уксус, горчица, хрен, острый перец (красный, черный) и другие острые приправы;
- острые соусы, кетчупы, майонезы, варенья, маринованные овощи и фрукты;
- натуральный кофе, освежающие и энергетические напитки, алкоголь;
- кулинарные масла, лярд, маргарин и другие гидрогенизированные масла;
- орехи зерновых, жевательная резинка, безалкогольные напитки и морсы из фруктов и ягод (без термической обработки);
- окрошки и холодные супы, жареные в масле яйца, паштеты, вареники с мясом и творогом;
Кроме того, в школьных столовых запрещаются первые и вторые приемы пищи на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления.
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