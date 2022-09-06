Минобороны России заявило о потере украинскими войсками более 210 человек в Николаево-Криворожском направлении

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Армия Украины за сутки потеряла более 210 человек при попытке атаки в Николаево-Криворожском направлении, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ», - сказал он.

По словам представителя ведомства, всего за сутки в Николаево-Криворожском направлении украинские войска потеряли 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих.

По данным Конашенкова, в районах населённых пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ.

В Минобороны РФ также заявили об уничтожении трех украинских самолетов Су-25 российской авиацией в Николаевской области. «Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населённого пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области», - сказал Конашенков.

«Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области», - добавил он.

Российские военные также сообщили об уничтожении ракетами «Калибр» крупного хранилища топлива ВСУ в Днепропетровской области. «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении», - сказал Конашенков.

Он заявил, что высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики.

«Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники», - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что в районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военных и 15 единиц военной техники.