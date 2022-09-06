Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 195 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:35, 06 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 6 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 50150 (+350) человек,
танков ‒ 2077 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед,
артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,
РСЗО – 296 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 156 (+0) ед,
самолетов – 236 (+0) ед,
вертолетов – 207 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
крылатые ракеты ‒ 209 (+4),
корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3305 (+19) ед,
специальная техника – 109 (+2).
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