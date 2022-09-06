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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 195 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 6 сентября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 50150 (+350) человек,

танков ‒ 2077 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед,

артиллерийских систем – 1179 (+22) ед,

РСЗО – 296 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 156 (+0) ед,

самолетов – 236 (+0) ед,

вертолетов – 207 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),

крылатые ракеты ‒ 209 (+4),

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3305 (+19) ед,

специальная техника – 109 (+2).

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