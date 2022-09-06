Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 195 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:35, 06 сентября 2022

Просмотров: 797

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 6 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 50150 (+350) человек, танков ‒ 2077 (+9) ед, боевых бронированных машин ‒ 4484 (+25) ед, артиллерийских систем – 1179 (+22) ед, РСЗО – 296 (+2) ед, средства ПВО ‒ 156 (+0) ед, самолетов – 236 (+0) ед, вертолетов – 207 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9), крылатые ракеты ‒ 209 (+4), корабли/катера ‒ 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3305 (+19) ед, специальная техника – 109 (+2). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia