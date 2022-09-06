NYT: Россия покупает оружие у Северной Кореи

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР, следует из доклада американской разведки, на который ссылается The New York Times (NYT). Как считают в правительстве США, это свидетельствует о том, что санкции «серьезно ограничили» цепочки поставок боеприпасов для российской армии.

США не привели деталей предполагаемых поставок — в частности, неизвестны их точный состав и сроки. Неназванный официальный представитель США сказал, что Россия покупает ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды, а также, как ожидается, намерена закупить у КНДР «дополнительное оборудование». О каком оборудовании идет речь, не уточняется.

В Американском институте предпринимательства уточнили, что Северная Корея производит 152-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты типа «Катюша». NYT пишет, что Россия якобы начала закупки оружия у КНДР и Ирана из-за того, что обе страны также находятся под санкциями и «отрезаны от международной торговли», а значит, они «много не потеряют», заключая сделки с Россией. При этом любая закупка оружия у Северной Кореи будет нарушением резолюций ООН, напоминает издание.

The Washington Post (WP) сообщила, что в августе Россия получила первую партию иранских беспилотников. По данным издания, были поставлены БПЛА как минимум двух типов — Mohajer-6 и Shahed. Однако в ходе их испытаний российские военные столкнулись с многочисленными техническими проблемами, утверждают источники WP. США пригрозили санкциями обеим странам. Кремль назвал информацию о поставках беспилотников вбросом.