В Туркменистане карантин для возвращающихся сократили с трех недель до трех дней

CentralAsia (TM) - Вернувшимся на родину из Турции гражданам Туркменистана сообщили в карантинной зоне Балканабата (ранее Небит-Даг), что теперь в изоляции достаточно провести трое суток, а не три недели, как это было ранее.

Как сообщает «Хроника Туркменистана», после трех дней пребывания в карантинной зоне людям выдали соответствующую справку.

Если ехать нужно через Ашхабад, полицейские предупреждают, что заезжать в столицу могут только те, кто там прописан, остальные должны объехать город. В настоящее время людям можно свободно передвигаться между регионами. Ранее дороги были перекрыты в связи с антиковидными мерами.

По прибытию домой человек должен отнести справку о прохождении карантина в местное отделение полиции, где информацию о человеке вносят в некую базу данных. Полицейские предупреждают, что в течение месяца приехавший не может покидать свой населенный пункт. Если полиция остановит его в другом городе, то оштрафует на 1200 манатов.

Ранее, в феврале 2022 года, трехдневный карантин прошли только экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымхуамедов и другие члены туркменской делегации, вернувшийся на родину после открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Остальные граждане страны должны были проходить трехнедельную изоляцию в специальных лагерях.