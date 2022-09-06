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За 7 месяцев Узбекистан посетили 2,4 млн туристов

CentralAsia (UZ) -  Государственный комитет Узбекистана по статистике 5 сентября опубликовал данные о туристах, которые в январе–июле 2022 года посетили страну.

Так, за 8 месяцев в Узбекистане побывало более 2,4 миллионов туристов, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Из представленной разбивки по странам следует, что из этих 2,4 миллионов только 1100 человек – граждане Туркменистана.

В первой пятерке стран, граждане которых въехали в Узбекистан с туристической целью, находятся: Казахстан (716,7 тыс.), Кыргызстан – (675,1 тыс.), Таджикистан – (637 тыс.), Россия (247,2 тыс.) и Турция (38,6 тыс.).

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