В Ашхабаде фермеров заставляют уничтожить несозревший урожай томатов, чтобы засеять пшеницу, - СМИ

CentralAsia (TM) - Руководители сельскохозяйственных объединений Лебапского велаята дали арендаторам три дня на то, чтобы освободить выделенные им земли от томатов и других посаженных овощей, сообщает «Хроники Туркменистана». Людей предупредили, что до 10 октября они должны подготовить поля (вспахать, удобрить, полить) и засеять их озимой пшеницей.

Земледельцы оказались не готовы к изменившимся условиям аренды и высказывают свое недовольство, заявляя, что у них были договоренности с представителями сельхозобъединений. Более того, например, ранее представители администрации Чарджевского этрапа сами рекомендовали выращивать зелень и овощи, а теперь срочно решили засеять на этих землях пшеницу.

Те, кто выращивал помидоры, пытаются срочно продать мелкие плоды оптовикам или в детские сады. По словам арендаторов, везти небольшие объемы мелких и недозрелых помидоров в столицу по минимальным ценам бессмысленно.

Как сообщалось ранее, в конце августа уничтожить посевы несозревших тыкв для посева пшеницы приказали в Ходжамбазском этрапе Лебапа.

Официально сев озимой пшеницы начался в Туркменистане 2 сентября. На совещании 5 сентября руководители регионов Туркменистана доложили президенту Сердару Бердымухамедову о ходе выполнения этих работ. Глава государства назвал сев озимых «актуальной задачей» и поручил повысить его темпы.

Всего в Туркменистане засеют 690 тысяч гектаров земель, с которых в 2023 году планируется собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 400, в Марыйском – 345, в Лебапском – 310, Дашогузском – 265 и в Балканском – 80 тысяч тонн.