Узбекистан предложил Казахстану помощь в ликвидации последствий лесных пожаров

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале разговора Мирзиеев выразил слова поддержки лидеру Казахстана в связи с лесными пожарами на территории Костанайской области, а также подчеркнул готовность оказать необходимую помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Президенты двух стран рассмотрели вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации проектов кооперации в области торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях экономики.

Состоялся также обмен мнениями по региональной проблематике. Обсуждена повестка дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в этом месяце в Самарканде.