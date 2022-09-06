МАГАТЭ опубликовало отчет по ситуации на Запорожской АЭС

CentralAsia (CA) - Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчёт о ситуации на оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции. По итогам проверки, которая состоялась на прошлой неделе, инспекторы зафиксировали несколько повреждений – в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.

Помимо этого повреждены, согласно отчету МАГАТЭ, цистерна со смазочным маслом для турбин; комплекс вблизи здания, где находятся реакторы; учебный корпус; здание, где расположена аварийная система для физической защиты станции; а также контейнер, в котором находится система мониторинга уровня радиации.

Эксперты также установили, что на территории Запорожской атомной электростанции находилась российская военная техника. Они же стали свидетелями обстрела территории.

В подготовленном отчёте говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом. Агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к «ядерному инциденту».

Запорожская АЭС периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. Украина требует демилитаризировать зону вокруг станции, эту идею поддерживают и представители ЕС, в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Россия выступает категорически против демилитаризации, поскольку это сделает электростанцию ещё более уязвимой, утверждают в МИД.

Инспекторы МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС 1 сентября и провели там почти четыре часа. Шестеро членов миссии остались на станции до конца недели, двое будут находиться там на постоянной основе.