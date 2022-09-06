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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением

CentralAsia (CA) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с сильным землетрясением в провинции Сычуань, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, выразив глубокие соболезнования народу Китая, Мирзиеев попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

В Китае 5 сентября произошло сильное землетрясение. На данный момент известно о 65 погибших, спасательные работы продолжаются.

Это землетрясение стало сильнейшим в китайской провинции Сычуань с 2017 года, сообщает Reuters. Его магнитуда составила 6,8.

По сообщениям китайских государственных СМИ, около 250 человек получили ранения в результате стихийного бедствия, десятки получили тяжелые ранения. Как сообщается, землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже в соседних провинциях в сотнях километров.

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