Германия отказалась отправить немецкие танки в Украину

CentralAsia (CA) - Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал согласие на поставку Украине новейших танков Leopard 2, пишет Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве. О дополнительной поддержке просил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин.

С инициативой сделать поставку выступил машиностроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW). Производитель предложил поставить Украине 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные модули на общую сумму €1,55 млрд. Однако речь шла только о поставках по мере изготовления, в связи с чем первые машины должны были быть готовы к передаче только через 36 месяцев после подписания контракта, а полностью партию планировалось передать в течение 65 месяцев. Канцлер брать на себя обязательство о поставках не стал, и разговор Шольца со Шмыгалем о поддержке Украины Die Welt характеризует как неконкретный и туманный.

Сейчас помимо прямой передачи военного снаряжения и техники Германия оказывает поддержку Киеву с помощью схем обмена поставляемой на Украину советской техники из стран Восточной Европы на современную немецкую для этих государств. По этой схеме советские танки Т-72 идут на Украину из Польши. Варшава уже передала Киеву более 200 таких машин в обмен на гарантии ФРГ поставить новую военную технику. Однако, как писал Spiegel, переговоры об обмене затянулись: стороны не сошлись в числе поставляемых в Польшу новых танков.«Большая часть нашего танкового арсенала в польских вооруженных силах состоит из немецких танков Leopard. Поэтому если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену в виде кругового обмена, то были бы очень рады», — заявил президент Польши Анджей Дуда и пожаловался, что «они [немцы] не выполнили этого обещания».

В конце апреля нижняя палата парламента ФРГ поддержала документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине. Шольц ответил, что Германия не будет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники.

Летом поставки тяжелого вооружения на Украину ФРГ все же начала, речь идет, например, о САУ PzH 2000 и зенитных самоходных установках Gepard, но современные танки западного производства на вооружение Украины пока не поступали.