Раджнатх открыл учебный центр по кибербезопасности в Монголии, обсудил отношения в сфере обороны

CentralAsia (MNG) -

«Они обсудили эффективные и практические инициативы по дальнейшему расширению двусторонних оборонных обязательств, а также обсудили региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении Минобороны Индии.

Стремясь укрепить двусторонние отношения со странами Восточной Азии, министр обороны Раджнатх Сингх в понедельник открыл Учебную школу по кибербезопасности в Улан-Баторе, Монголия.

Министерство обороны Индии (МОИ) сообщило: «Учебный центр по кибербезопасности, построенный при содействии правительства Индии, был открыт министром обороны в Национальном университете обороны в Улан-Баторе».

«Раджнатх Сингх вместе с министром образования и науки Монголии заложил первый камень в фундамент Школы индийско-монгольской дружбы, которая создается при содействии правительства Индии», — говорится в сообщении.

Визит министра обороны в Монголию с 5 по 7 сентября является первым визитом министра обороны Индии в восточноазиатскую страну и направлен на «дальнейшее укрепление оборонного сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами».

В первый день своего визита в Монголию, во вторник, он провел двусторонние переговоры со своим монгольским коллегой генерал-лейтенантом Сайханбаяр Гурсэд в Улан-Баторе. Он также посетил президента Монголии и председателя Великого Государственного Хурала.

Двусторонние переговоры

По прибытии в Монголию ночью 5 сентября Сингх был представлен церемониальным почетным караулом Министерства обороны в Улан-Баторе. Затем последовали переговоры на уровне делегаций между Раджнатхом и его монгольским коллегой. «Они обсудили эффективные и практические инициативы по дальнейшему расширению двусторонних оборонных обязательств, а также обсудили региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении Минобороны Индии.

Оба министра подтвердили свою приверженность полному осуществлению стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и понимании, общих интересах и разделяемых ценностях демократии и верховенства закона. Два министра также подтвердили свою решимость активизировать деятельность Совместной рабочей группы Индии и Монголии (СРГ), которая соберется в Индии в конце этого года.

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