Президент Монголии У.Хурэлсух принял Министра обороны Индии

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии и главнокомандующий Вооружёнными силами Хурэлсух Ухнаа принял министра обороны Республики Индия Раджнатха Сингха.

Президент отметил, что отношения и сотрудничество с Республикой Индией, «духовным соседом» и третьим соседом, расширяются во многих сферах, а официальный визит премьер-министра Республики Индии Нарендры Моди в Монголию в 2015 году и нынешний Визит министра обороны является важным импульсом, подчеркнуто, что это происходит.

Он также заявил, что существует полная возможность расширения Стратегического партнерства, установленного между двумя странами, до Всеобъемлющего стратегического партнерства.

Министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что будет активно работать над дальнейшим развитием отношений и сотрудничества с Монголией, которая имеет много общего, например уважение к демократии и свободе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес многих стран и регионов, а также отношения и сотрудничество в сферах строительства нефтеперерабатывающих заводов, обороны, информационных технологий, кибербезопасности, образования, авиации и туризма.

Раджнатх Сингх обратился к президенту Монголии и главнокомандующему вооруженными силами Хурэлсух Ухнаа, в котором они напомнили о своей сильной дружбе и предыдущем взаимодействии в 2018 году, когда вместе заложили камень в фундамент текущего проекта нефтеперерабатывающего завода, осуществляемого при содействии Индии.

Можно напомнить, что Индия установила дипломатические отношения с Монголией в 1955 году. Монголия объявила Индию своим стратегическим партнером и «духовным соседом». В 2015 году во время визита премьер-министра Нарендры Моди было заявлено о «стратегическом партнерстве» между двумя азиатскими демократиями. Оборона является важным элементом двусторонних отношений с Монголией.

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