Женская сборная Монголии разгромила команду Малайзии в матче FIBA U18

CentralAsia (MNG) -
Второй день турнира. Монгольские баскетболистки разгромила команду Малайзии в матче FIBA U18 со счётом 72:57.
Монголия оставалась идеальной, в то время как Таиланд и Гонконг вошли в колонку побед, поскольку во вторник продолжились действия Дивизиона B чемпионата Азии среди женщин FIBA U18.
Монголки обыграли Малайзию после отрыва в четвертой четверти, поскольку теперь у них одинаковые карты 2-0, чтобы возглавить свои группы.
Таиланд, с другой стороны, разгромил Мальдивы с колоссальными 93 очками, а Гонконг избежал Иордании в напряженной встрече.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Таиланд 124-31 Мальдивы
- Гонконг 43-41 Иордания
- Монголия 72-57 Малайзия
- Филиппины 66-59 Самоа
Нямжав Нандинхусэл снова стала лидером своей команды, сделав крупный дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. Болор-Эрдэнэ Батцоож набрала 17 очков, всего Хонгорзул Алтанзул набрала 8 очков, 15 подборов, 6 перехватов и 2 блок-шота.
Трио возглавило рывок в четвертой четверти. Они набрали 11 очков подряд, чтобы сократить отставание в шесть очков и навсегда выйти вперед на пути к тому, чтобы остаться единственной непобедимой командой в группе B с карточкой 2-0.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
- Нямжав Нандинхусэл (MGL) 27 EFF 29 очков, 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот
- Кира-Мэй Филему (SAM) 26 EFF 19 очков, 13 подборов, 7 перехватов, 1 блок.
- Ничапат Манюм (THA) 25 EFF 12 очков, 5-7 с игры, 9 подборов, 7 передач, 2 перехвата
- Хонгорзул Алтанзул (MGL) 24 EFF 8 очков, 15 подборов, 6 перехватов, 2 блок-шота
- Сумайя Сугапонг (PHI) 21 EFF 28 очков, 6 подборов, 5 передач, 4 перехвата
- Элейн Чонг Хуэй Линь (MAS) 21 EFF 15 очков, 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот
- Хинд Джума (JOR) 20 EFF 8 очков, 14 подборов, 1 передача, 1 перехват, 3 блок-шота
- Присцилла Лангкилде Дженсен (THA) 19 EFF 17 очков, 8 подборов, 1 перехват
- Кристан Юмул (PHI) 16 EFF 16 очков, 5-11 3PT, 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват
источник: FIBA