Женская сборная Монголии разгромила команду Малайзии в матче FIBA U18

CentralAsia (MNG) -

Второй день турнира. Монгольские баскетболистки разгромила команду Малайзии в матче FIBA U18 со счётом 72:57.

Монголия оставалась идеальной, в то время как Таиланд и Гонконг вошли в колонку побед, поскольку во вторник продолжились действия Дивизиона B чемпионата Азии среди женщин FIBA U18.

Монголки обыграли Малайзию после отрыва в четвертой четверти, поскольку теперь у них одинаковые карты 2-0, чтобы возглавить свои группы.

Таиланд, с другой стороны, разгромил Мальдивы с колоссальными 93 очками, а Гонконг избежал Иордании в напряженной встрече.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Таиланд 124-31 Мальдивы

Гонконг 43-41 Иордания

Монголия 72-57 Малайзия

Филиппины 66-59 Самоа

Нямжав Нандинхусэл снова стала лидером своей команды, сделав крупный дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. Болор-Эрдэнэ Батцоож набрала 17 очков, всего Хонгорзул Алтанзул набрала 8 очков, 15 подборов, 6 перехватов и 2 блок-шота.

Трио возглавило рывок в четвертой четверти. Они набрали 11 очков подряд, чтобы сократить отставание в шесть очков и навсегда выйти вперед на пути к тому, чтобы остаться единственной непобедимой командой в группе B с карточкой 2-0.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

Нямжав Нандинхусэл (MGL) 27 EFF 29 очков, 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот

Кира-Мэй Филему (SAM) 26 EFF 19 очков, 13 подборов, 7 перехватов, 1 блок.

Ничапат Манюм (THA) 25 EFF 12 очков, 5-7 с игры, 9 подборов, 7 передач, 2 перехвата

Хонгорзул Алтанзул (MGL) 24 EFF 8 очков, 15 подборов, 6 перехватов, 2 блок-шота

Сумайя Сугапонг (PHI) 21 EFF 28 очков, 6 подборов, 5 передач, 4 перехвата

Элейн Чонг Хуэй Линь (MAS) 21 EFF 15 очков, 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот

Хинд Джума (JOR) 20 EFF 8 очков, 14 подборов, 1 передача, 1 перехват, 3 блок-шота

Присцилла Лангкилде Дженсен (THA) 19 EFF 17 очков, 8 подборов, 1 перехват

Кристан Юмул (PHI) 16 EFF 16 очков, 5-11 3PT, 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват

источник: FIBA

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