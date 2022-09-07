Фонд Азии соорганизатор Национального форума в Монголии по расширению участия женщин в экономике

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии, Монгольская национальная торгово-промышленная палата, Международная женская торгово-промышленная федерация и Фонд Азии организовали национальный форум на тему «Расширение участия женщин в экономическом развитии».

В гибридном мероприятии приняли участие более 800 участников, в том числе представители правительства Монголии, финансового сектора, ОГО, частного сектора, женщин-предпринимателей, международных донорских организаций и посольств, чтобы обсудить вопросы и потенциальные пути расширения участия женщин в экономике Монголии.

Форум проходил при поддержке Программы расширения экономических прав и возможностей женщин Фонда Азии и при финансовой поддержке Министерства по международным делам Канады.

Форум высокого уровня продемонстрировал растущий интерес политиков к важнейшим вопросам, влияющим на расширение экономических прав и возможностей женщин в Монголии, и предоставил важную возможность для разработки конкретных рекомендаций. В ходе форума участники обязались проводить политику, направленную на расширение доступа женщин-предпринимателей к финансированию, включая разработку минимальной квоты для женщин для обеспечения равного доступа к государственным кредитам и активную поддержку нового закона о расширении участия женщин-предпринимателей в экономике.

На панельной дискуссии о развитии финансового сектора, учитывающего гендерные аспекты, Цолмон Гантуяа, заместитель руководителя проекта Фонда Азии, рассказал о некоторых усилиях Фонда Азии по созданию финансового сектора, более учитывающего гендерные аспекты, с партнерами, включая Монгольскую ассоциацию устойчивого финансирования. Г-жа Цолмон Гантуяа отметила: «Скрининг с учетом гендерного фактора в настоящее время является обязательным подходом для глобальных инвесторов и международных финансовых учреждений в качестве основы для достижения ЦУР 5. Содействие развитию финансового сектора, учитывающего гендерные аспекты, не только поддержит женщин-предпринимателей, но и откроет множество возможностей для привлечения инвестиций. и финансирование от мировых финансовых институтов по доступным ставкам».

Во время презентации, посвященной расширению экономических прав и возможностей женщин, представитель Фонда Азии в Монголии Марк Кениг отметил: «Фонд Азии в Монголии имеет большой опыт работы над рядом проектов, связанных с гендерным равенством и расширением экономических прав и возможностей женщин, в тесном сотрудничестве с правительством. гражданское общество и донорские организации. Исходя из нашего опыта, этот многосекторальный подход имеет важное значение, и мы благодарны президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа за то, что он собрал на сегодняшнем форуме такой широкий круг заинтересованных сторон, чтобы привлечь внимание к важнейшему вопросу расширения экономических прав и возможностей женщин в Монголии».

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