Индия построит среднюю школу в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -
Придавая импульс стратегическому партнерству с Монголией министр обороны Индии Раджнатх Сингх находится визитом в Улан-Баторе.
Раджнатх Сингх и министр образования Энх-Амгалан Лувсанцэрэн присутствовали на церемонии закладки фундамента для строительства Школы индо-монгольской дружбы, которая обеспечит доступное образование на международном уровне для более чем 1200 монгольских учеников.
Индия полностью профинансирует строительство и материально-техническую базу школы.
Общеобразовательная школа индо-монгольской дружбы будет создана в 11-м подрайоне столичного района Хан-Уул.
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