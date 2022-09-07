Индия построит среднюю школу в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Придавая импульс стратегическому партнерству с Монголией министр обороны Индии Раджнатх Сингх находится визитом в Улан-Баторе.

Раджнатх Сингх и министр образования Энх-Амгалан Лувсанцэрэн присутствовали на церемонии закладки фундамента для строительства Школы индо-монгольской дружбы, которая обеспечит доступное образование на международном уровне для более чем 1200 монгольских учеников.

Индия полностью профинансирует строительство и материально-техническую базу школы.

Общеобразовательная школа индо-монгольской дружбы будет создана в 11-м подрайоне столичного района Хан-Уул.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения