экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Индия построит среднюю школу в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  

Придавая импульс стратегическому партнерству с Монголией министр обороны Индии Раджнатх Сингх находится визитом в Улан-Баторе.

Раджнатх Сингх и министр образования Энх-Амгалан Лувсанцэрэн присутствовали на церемонии закладки фундамента для строительства Школы индо-монгольской дружбы, которая обеспечит доступное образование на международном уровне для более чем 1200 монгольских учеников.

Индия полностью профинансирует строительство и материально-техническую базу школы.

Общеобразовательная школа индо-монгольской дружбы будет создана в 11-м подрайоне столичного района Хан-Уул.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Поскольку внешняя торговля Монголии и Таиланда растет, был создан совместный торговый комитет
  • NYT: Россия покупает оружие у Северной Кореи
  • Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com