Rio Tinto предстанет перед судом в США из-за перерасхода средств на монгольском руднике

CentralAsia (MNG) -

Судья США заявил, что Rio Tinto Plc (RIO.L) должна столкнуться с судебным иском инвесторов, обвиняющих англо-австралийского горнодобывающего гиганта в сокрытии задержек и огромных перерасходов средств на монгольском медном и золотом руднике, принадлежащем Turquoise Hill Resources Ltd (TRQ.TO) в которой Rio Tinto владеет контрольным пакетом акций.

В 134-страничном решении, обнародованном во вторник, окружной судья США Льюис Лиман на Манхэттене заявил, что фонды, консультируемые Pentwater Capital Management LP, крупнейшего миноритарного акционера Turquoise, владеющего примерно 10% акций, могут подать предложенный коллективный иск от имени акционеров Turquoise из с июля 2018 года по июль 2019 года.

Судья отклонил некоторые претензии к Rio Tinto и различным руководителям, а также все претензии к монреальской компании Turquoise. Его решение датировано 2 сентября.

Pentwater обвинила Rio Tinto и Turquoise в мошеннических заверениях, что рудник Оюу-Толгой стоимостью 5,3 миллиарда долларов идет «по плану» и «в рамках бюджета», даже несмотря на то, что он отставал от графика на 2-1/2 года и превышал бюджет на 1,9 миллиарда долларов.

Акционеры Turquoise заявили, что их инвестиции потеряли почти три четверти своей стоимости, когда правда стала известна.

Позволив чикагской компании Pentwater добиваться привлечения Rio Tinto к ответственности за некоторые заявления Turquoise, Лиман сослался на утверждения о том, что компании имели «чрезвычайно тесные отношения» и что Rio Tinto «практически полностью контролировала» шахту.

«Истцы в достаточной степени утверждают, что Rio Tinto знала о задержках или перерасходе средств незадолго до начала занятий и вместо того, чтобы пытаться исправить их или раскрыть их инвесторам, попыталась заставить замолчать тех, кто говорил о них», — написал Лиман.

Rio Tinto не дала немедленных комментариев. Turquoise и ее юристы не сразу ответили на запросы о комментариях. Адвокат Pentwater Сальваторе Грациано отказался от комментариев.

Turquoise принадлежит 66% рудника Оюу-Толгой, остальное принадлежит Монголии.

В январе Rio Tinto и Монголия урегулировали затянувшийся спор об экономических выгодах от рудника, заключив соглашение, согласно которому правительство Монголии списало долг в размере 2,4 миллиарда долларов.

Дело находится в судебном процессе по ценным бумагам Turquoise Hill Resources Ltd, Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка, № 20-08585.

источник: Reuters

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