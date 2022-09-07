«Газпром» обсуждает с CNPC газопровод «Союз Восток» через Монголию

CentralAsia (MNG) -

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель китайской CNPC Дай Хулян обсудили в режиме видеосвязи проект газопровода «Сила Сибири — 2» в России и газопровода «Союз Восток» в Монголии, которые свяжут российскую и китайскую газотранспортные системы по видеосвязи во время Восточного экономического форума.

«Газпром» начал оценивать возможность поставок до 50 млрд кубометров газа в год в Китай через территорию Монголии в 2020 году. В феврале 2022 года начаты проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода «Союз Восток». Трубопровод пройдет по территории Монголии и будет продолжение газопровода «Сила Сибири-2».

Миллер и Дай Хулян также обсудили поставки трубопроводного газа в Китай из России по дальневосточному маршруту. Технические параметры поставок уже определены, и «Газпром» приступил к проектированию газопровода.

«Газпром» и CNPC 3 февраля 2022 года подписали контракт на поставку 10 млрд кубометров газа в год в течение 25 лет. Для поставок в Китай необходимо построить короткую, 25-километровую ветку от нефтепровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, которая проходит вдоль китайской границы. Он будет состоять из ответвления магистрального газопровода, узла учета газа и установки подготовки природного газа; и, возможно, дополнительные установки по очистке и осушке газа.

Миллер проинформировал Дай Хуляна о ходе работ по проекту газоснабжения «Восточный маршрут» или газопроводу «Сила Сибири».

«Линейная часть газопровода от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии практически завершена. Газ с Ковыктинского месторождения начнет поступать в «Силу Сибири» до конца текущего года, как и планировалось. Выполнение контрактных обязательств «Газпрома» по увеличению поставок газа в Китай в 2023 году будет гарантировано», — говорится в сообщении «Газпрома».

Поставки газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии начались в конце 2019 года. В первые пять лет их планируется увеличить до 38 млрд кубометров в год.

Поставки в 2021 году составили 10,39 млрд кубометров, что на 390 млн кубометров выше контрактных объемов.

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