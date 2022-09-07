Дети группы «Хөх Толботон» завоевали золотую медаль в в Южной Корее

CentralAsia (MNG) -

Дети группы «Хөх Толботон» - («Синий пятнистые» (Люди с монгольским пятном)) под руководством Ч. Бямбадорж из 69-й школы столицы завоевали золотую медаль на международном конкурсе Seoul dance international 2022, проходившем в Южной Корее, обойдя детей из 17 стран.

Дети труппы участвовали в отборочных конкурсах, проходивших в Монголии, и добились многих успехов, таких как завоевание бронзовой медали и присуждение специального места на совместном российско-монгольском международном танцевальном фестивале «Золотой полюс».

Сегодня (7 сентября 2022 г.) в 13:00 талантливые дети группы «Хөх Толботон» вернутся на родину.

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