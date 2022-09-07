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В Монголии требуются 2962 воспитателя детских садов

CentralAsia (MNG) -  

Требуется 2962 воспитателя дошкольного и общеобразовательного образования или детского сада. Около 1683 из них необходимы в детских садах и школах столицы. Но есть исследование 3500 выпускников, получивших образование воспитателя детского сада.

В прошлом учебном году в школах обучалось 712 тысяч детей. При этом количество учащихся достигло 750 тысяч, что сразу увеличилось на 40 тысяч детей в этом году.

Информация показывает, что спрос и предложение преподавателей и школьников относительно разумны.

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