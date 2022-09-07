Монгольская девушка Ц. Орхон сыграет в Южнокорейской волейбольной лиге

CentralAsia (MNG) -
Состоялся 1-й драфт женской волейбольной лиги Республики Корея, набор новых спортсменок, и команда лиги «AI PEPPERS» получила 2 игроков.
В качестве одной из этих двух спортсменок из школы «Мокпо» была выбрана Ц. Орхон, 18-летняя монгольская девушка. Орхон станет игроком на позиции центрального блокирующего (нападающая первого темпа).
Gwangju AI Peppers (광주 AI 페퍼스 ) — южнокорейская женская профессиональная волейбольная команда, основанная в 2021 году. Они базируются в Кванджу и являются членами Корейской федерации волейбола (KOVO). Их домашняя арена — гимназия Ёмджу в Кванджу.
Чемпионат Южной Кореи по волейболу среди женщин — ежегодное соревнование женских волейбольных команд Южной Кореи (Республики Корея). Проводится с 1958 года по классическому варианту волейбола (6х6). С 2005 организатором является профессиональная V-Лига. Чемпионат проходит по системе «осень—весна».