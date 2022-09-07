Министр обороны Монголии встретился со своим индийским коллегой

CentralAsia (MNG) -

Министр обороны Республики Индия Раджнатх Сингх 5-7 сентября находится с официальным визитом в Монголии по приглашению министра обороны Монголии Сайханбаяр Гурсэд.

6 сентября состоялась двусторонняя встреча министров обороны двух стран.

В начале встречи министр обороны Монголии поблагодарил своего коллегу за то, что он принял его приглашение и посетил Монголию. Затем он выразил уверенность, что этот визит министра обороны Индии в Монголию спустя 16 лет принесет существенные результаты и сыграет важную роль в расширении и развитии отношений и сотрудничества в оборонной сфере двух стран.

Выразив благодарность своему монгольскому коллеге за теплый прием, министр обороны Индии выразил уверенность, что в результате визита сотрудничество в области обороны и безопасности между двумя странами и отношения между вооруженными силами получат дальнейшее углубление и развитие.

Стороны отметили успешное развитие сотрудничества в оборонной сфере двух стран в форме взаимных военных визитов на всех уровнях, консультаций между министерствами обороны, подготовки военных специалистов, миротворческой деятельности, совместных учений и учений, и выразили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества.

Кроме того, стороны сошлись во мнении, что визит имеет большое значение для военного сотрудничества между Монголией и Индией, укрепления военного доверия и взаимопонимания, обеспечения стабильности в регионе. Также была обоюдно выражена готовность совместно работать над выводом отношений и сотрудничества в оборонной сфере на новый уровень.

По итогам встречи министры обороны двух стран приняли участие в церемонии открытия Учебного центра информационной безопасности при Национальном университете обороны.

Учебный центр был создан в рамках меморандума 2015 года между правительствами Монголии и Индии.

Создание учебного центра внесет важный вклад в укрепление потенциала Монголии по специализации и расширению возможностей студентов Национального университета обороны и офицеров военных организаций в этой области.

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