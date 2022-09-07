Посол Монголии обсудил подготовку Международной горно-ресурсной конференции

CentralAsia (MNG) -

5 сентября Посол Д. Даваасурэн встретился с г-ном Полом Феланом, директором по мероприятиям Международной горнодобывающей и ресурсной конференции, и обменялся мнениями о подготовке и организации конференции.

International Mining and Resources Conference (IMARC) представляет собой одну из ключевых международных площадок, где представители соответствующих правительств и крупных горнодобывающих компаний по всему миру собираются и обсуждают будущие тенденции и продвигают сотрудничество в области горнодобывающей, инвестиционной и технологической отраслей.

В этом году в конференции примут участие представители 30 стран на уровне министров, а всего более 8000 гостей и делегатов.

International Mining and Resources Conference (IMARC) - это один из лучших мировых форумов для знакомства с инвесторами, банкирами и аналитиками, а также с мнениями экспертов по вопросам будущего развития отрасли. Это отличное место для налаживания деловых контактов со специалистами, управленцами и инженерами. На конференции будут обсуждаться следующие основные темы: новейшие направления развития горной промышленности, роль горнодобывающих компаний в обеспечении потребностей страны в природных богатствах, инвестиции в горную промышленность, перспективы ведения бизнеса, проблемы и возможности в мировом горном секторе. Выставку посетят более 1000 инвесторов, чтобы познакомится со 100 горнодобывающими и геологоразведочными компаниями и раскрыть удивительные возможности инвестиций в уголь, железную руду, медь, золото, серебро, металлы платиновой группы, никель, олово, цинк, уран, графит, алмазы, поташ, второстепенные металлы, редкоземельные элементы и многое другое.

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