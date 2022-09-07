Президент Казахстана правит Конституцию, - «Ъ»

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана утвердило план, предполагающий в том числе внесение в Конституцию поправок, увеличивающих президентский срок до семи лет при ограничении правления одним мандатом. Между тем вопрос о том, сколько будет править нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, остается открытым. Имеющиеся на данный момент вводные позволяют предположить как то, что следующий пятилетний срок, в случае переизбрания Токаева, будет для него последним, так и продление его пребывания у власти еще на 12 лет.

Правительство Казахстана 6 сентября рассмотрело и одобрило план по реализации нашумевшего послания президента Касым-Жомарта Токаева, с которым он выступил 1 сентября, предложив досрочно провести выборы главы государства этой осенью и изменить конституцию таким образом, чтобы один человек мог занимать президентский пост семь лет вместо пяти, но лишь один срок. Глава Минэкономики Алибек Куантыров, представивший план, доложил на заседании, что в разделе «Выборные процессы» предусмотрено внести в конституцию поправки, которые ограничат мандат президента одним семилетним сроком без права переизбрания.

Как пишет «КоммерсантЪ», власти страны, таким образом, приступили к задуманной президентом конституционной реформе. В то же время без ответа остается главный вопрос, на который не ответили пока ни Касым-Жомарт Токаев, ни правительство и парламент. Это вопрос о том, на какой срок будут баллотироваться участники внеочередных президентских выборов, а также обнулит ли реформа сроки действующего президента.

По словам политолога Газиза Абишева, пока не до конца понятно, когда именно президент внесет поправки о продлении президентского срока до семи лет и об ограничении мандата президента одним сроком.

До тех пор, пока ситуация не прояснится, продолжает он в беседе с «Ъ», рассматривать следует три варианта: «Первый — поправки вносят до выборов, и тогда действующий глава государства идет на один семилетний срок. Второй — их принимают после выборов, и тогда он идет на пятилетку без права на переизбрание. Третий — поправки вносят после выборов, но Токаев идет на пятилетку с возможностью «обнуления». Ответ на вопрос, какой из трех вариантов будет реализован, эксперт ожидает от парламентариев, которым предстоит принимать поправки к основному закону.

Сам Касым-Жомарт Токаев, напомним, 1 сентября заявил: «После выборов я вынесу инициативу, ограничивающую полномочия президента одним сроком, на рассмотрение парламента». Получается, что сначала проходят досрочные выборы президента по действующему законодательству, а после этого избранный на пять лет Токаев вносит в парламент поправки. Впрочем, и при таком развитии событий не исключается возможность того, что поправки обнулят его сроки и он получит возможность избираться еще раз.

Грядущие изменения ранее комментировала заместитель министра юстиции Казахстана Алма Муканова. Но тоже не внесла ясности в главный вопрос. Отвечая на вопрос журналистов, может ли Токаев в случае победы на досрочных выборах, после внесения поправок, пойти на семилетний срок, она заявила: «Это все зависит от ряда факторов. Это будет зависеть от того, будет ли внесен соответствующий законопроект к дате выборов президента и состоится ли его принятие до или после выборов. А также срок введения в действие этих норм, которые также обычно содержатся в этих законопроектах. Грубо говоря, если смоделировать ситуацию, что соответствующий закон будет внесен в сентябре, а принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, при этом в самом законе будет обозначено, что он вступает в силу со дня подписания, то, когда состоится избрание нового президента, руководствоваться будут уже новыми статьями конституции — это семь лет и один раз».

С комментарием по поводу ситуации с поправками выступила и депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») — межфракционное объединение депутатов, созданное после январских волнений в стране. Депутаты выступили с двумя инициативами. Во-первых, сразу избрать Касым-Жомарта Токаева на семилетний срок, то есть внести соответствующие изменения в конституцию не после досрочных выборов, как отметил президент, а до их проведения. Вторая инициатива парламентариев — произвести обратное переименование столицы страны из Нур-Султана в Астану.

Член группы «Жана Казахстан», депутат Мажилиса Айдос Сарым отметил в разговоре с «Ъ», что, по его мнению, «было бы более правильно идти сразу на семилетний срок».

«Мы бы получили очень длительный срок просматриваемости, и все бы успокоились. Определенность лучше, чем неопределенность, особенно для инвестиционного и бизнес-сообщества»,— заявил парламентарий.

Он добавил, что в ближайшее время в вопросе о сроках должна наступить ясность: «В ближайшие дни будут проведены консультации, и мы ждем реакции самого президента, чтобы он обозначил свою позицию. Если она будет положительной, процедурно ситуация понятна. У парламента есть полномочия по внесению изменений и дополнений в конституцию. С учетом того, что депутатская группа «Жана Казахстан» является межфракционной, в нее входят депутаты всех парламентских партий, проблем с необходимым количеством голосов (за поправки) не будет. Поэтому ждем реакции президента. Мы настроены оптимистично».

Оппозиция тем временем критикует планы власти изменить основной закон. 5 сентября «Коалиция демократических сил» Казахстана провела пресс-конференцию, которая по формату больше напоминала дискуссионный клуб. Ее участники, с одной стороны, высказались против проведения досрочных выборов президента и внесения поправок в конституцию, а с другой — все же собираются принять участие в предстоящей избирательной гонке. «Токаев предлагает менять конституцию и проводит досрочные выборы. Он становится на путь Назарбаева (первый президент страны Нурсултан Назарбаев), не учитывая мнение граждан и общества. У него желание сохранить власть — на следующие пять или на семь лет, до сих пор непонятно»,— сказал «Ъ» оппозиционный политик, участник «Коалиции…» Булат Абилов.

Политик считает: если что и нужно менять в Казахстане, так это изменить форму правления с президентской на парламентскую. Пока же, как рассказал Абилов, обсуждается выдвижение оппозицией единого кандидата в президенты. Разговор ведется вокруг двух кандидатур: экс-депутата Зауреш Батталовой и оппозиционного журналиста Ермурата Бапи.

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