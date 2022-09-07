Катар отменил карантин для не привитых от COVID-19 перед ЧМ по футболу
- Азия и мир, общество
- 9:40, 07 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В преддверии чемпионата мира по футболу, который планируется провести в ноябре этого года в Катаре, в стране был отменен карантин для не привитых от COVID-19. Об этом говорится на сайте Минздрава эмирата.
«Карантинные требования для всех прибывающих из-за рубежа отменяются независимо от наличия прививки, путешественники, у которых будет выявлен COVID-19 после прибытия в Катар, должны быть изолированы в соответствии с применяемыми в Катаре процедурами»,— уточняют представители ведомства.
Ранее для не привитых сертифицированными в Катаре вакцинами путешественников действовало правило об обязательном недельном карантине. 3 сентября источник Reuters рассказал, что на матчах мундиаля в Катаре также будет продаваться пиво.
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