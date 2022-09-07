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Члены комиссии по расследованию событий в Нукусе встретились с главным обвиняемым - Даулетмуратом Таджимуратовым
Предыстория: Парламент Узбекистана создал комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  Члены комиссии по расследованию событий, произошедших в начале июля в Каракалпакстане, встретились в следственном изоляторе № 11 города Ургенч с Даулетмуратом Таджимуратовым, которого считают одной из главных фигур нукусских событий.

Информационная служба омбудсмена, которая сообщила об этом, не уточнила дату встречи.

Отмечается, что в ходе встречи Даулетмурат Тажимуратов сообщил, что обеспечен адвокатом, что ему не препятствовали при встрече с адвокатом, также у него была кратковременная встреча с членами семьи и он получает посылки и передачи.

В сообщении утверждается, что Таджимуратов заявил, что в ходе в ходе следственных действий и в следственном изоляторе в отношении него пыток, давления или притеснений не было. К качеству питания и другим условиям содержания в изоляторе у него претензий нет.

Даулетмурат Тажимуратов, активист, арестованный по подозрению в нукусских событиях, известен тем, что призвал своих соотечественников, выступающих против изменения статуса Каракалпакстана в конституции Узбекистана, на мирный митинг 5 июля. После этого его арестовали, и после ареста Таджимуратова акция протеста в Нукусе стала массовой.

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