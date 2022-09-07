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Турецкий актер Бурак Озчивит приедет на XIV Ташкентский Международный кинофестиваль

CentralAsia (UZ) -  Известный турецкий актер Бурак Озчивит станет одним из гостей XIV Ташкентского международного кинофестиваля, сообщили местные СМИ.

Озчивит приедет в Ташкент в составе турецкой делегации и, наряду с коллегами по цеху, примет участие в основных событиях кинофестиваля. В их числе – церемония открытия, которая состоится 14 сентября, а также Дни кино Турции, которые торжественно откроются 15 сентября текущего года во Дворце Форумов.

Делегация Турции проведет показы фильмов в Ташкенте, а затем 16 сентября выезжает в город Ургенч, где на протяжении 2 дней будет демонстрировать свои фильмы.

Бурак Озчивит запомнился зрителям по сериалам «Великолепный век», «Черная любовь», «Королёк — птичка певчая», «Основание: Осман»

«Хотелось бы поблагодарить хокимият города Ташкента за организацию приезда звезд турецких сериалов на кинофестиваль. Уверен, что их визит порадует многочисленную армию поклонников», - прокомментировал Генеральный директор Ташкентского международного кинофестиваля Фирдавс Абдухаликов.

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