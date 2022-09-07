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Лиз Трасс назначила основных министров Великобритании
Лиз Трасс
Лиз Трасс

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс произвела ключевые назначения в своем правительстве после того, как официально вступила в должность.

Список назначенных министров выглядит так:

Бен Уоллес сохранил пост министра обороны.

Бен Уоллес
Бен Уоллес

Бывший министр образования Джеймс Клеверли стал министром иностранных дел.

Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли

Квази Квартенг назначен канцлером казначейства (министром финансов). Ранее он занимал пост госсекретаря по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Квази Квартенг
Квази Квартенг

Бывший генпрокурор Сьюэлла Браверман назначена министром внутренних дел.

Суэлла Браверман
Суэлла Браверман

Тереза Коффи назначена госсекретарем по здравоохранению и социальному обеспечению и заместителем премьер-министра. Ранее госпожа Коффи была министром по вопросам труда и пенсий.

Терез Коффи
Терез Коффи

Брэндон Льюис назначен лордом-канцлером и министром юстиции. Ранее занимал пост госсекретаря по делам Северной Ирландии.

Брэндон Льюис
Брэндон Льюис

Венди Мортон назначена парламентским секретарем казначейства. Мортон занимал пост помощника правительственного советника с января 2018 по июль 2019 года при бывшем премьер-министре Терезе Мэй.

Венди Мортон
Венди Мортон

Список составлен по The Guardian.

Голосование по выбору премьер-министра началось после того, как Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля. В финале за пост главы партии с Лиз Трасс боролся бывший канцлер казначейства Риши Сунак.

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