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Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщается на сайте Акорды.

Лидеры стран в духе стратегического партнерства и союзничества обсудили перспективы укрепления многопланового двустороннего сотрудничества.

Во время телефонного разговора Токаев и Мирзиёев обменялись мнениями по повестке дня предстоящего саммита ШОС.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

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