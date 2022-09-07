Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщается на сайте Акорды.

Лидеры стран в духе стратегического партнерства и союзничества обсудили перспективы укрепления многопланового двустороннего сотрудничества.

Во время телефонного разговора Токаев и Мирзиёев обменялись мнениями по повестке дня предстоящего саммита ШОС.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

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