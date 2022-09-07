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В Казахстане за сутки выявили 324 случая COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 62;

в Карагандинской области – 40;

в Костанайской области – 39;

в городе Алматы – 29;

в Акмолинской области – 27;

в СКО – 26;

в ЗКО – 20;

в Павлодарской области – 12;

в ВКО – 12;

в Актюбинской области – 11;

в Мангистауской области – 11;

в Абайской области – 9;

в Атырауской области – 8;

в Улытауской области – 5;

в Жамбылской области – 3;

в Жетысуской области – 3;

в Туркестанской области – 3;

в городе Шымкент – 2;

в Кызылординской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 390 587 случаев.

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