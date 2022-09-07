В Казахстане за сутки выявили 324 случая COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 62;
в Карагандинской области – 40;
в Костанайской области – 39;
в городе Алматы – 29;
в Акмолинской области – 27;
в СКО – 26;
в ЗКО – 20;
в Павлодарской области – 12;
в ВКО – 12;
в Актюбинской области – 11;
в Мангистауской области – 11;
в Абайской области – 9;
в Атырауской области – 8;
в Улытауской области – 5;
в Жамбылской области – 3;
в Жетысуской области – 3;
в Туркестанской области – 3;
в городе Шымкент – 2;
в Кызылординской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 390 587 случаев.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения