Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Венгрия обратилась к Евросоюзу с просьбой исключить троих российских предпринимателей — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова — из санкционного списка ЕС. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников.

Согласно источникам издания, Венгрия «также попросила ЕС расширить перечень исключений из санкций для [оказания] гуманитарной помощи», что «вызвало опасения у других стран ЕС относительно возможного намерения венгерской стороны создать лазейки в европейских санкциях, тогда как Европейская комиссия стремится ужесточить правила».

По утверждению издания, позиция Будапешта «привела в ярость другие страны ЕС». Поскольку Евросоюзу следует принять решение о продлении санкций в отношении попавших под них лиц до 15 сентября, источники газеты полагают, что просьба Венгрии будет обсуждаться в ходе запланированного на 7 сентября заседания, посвященного ситуации на Украине.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил , что ЕС примет совместное решение по санкционному списку. «Санкционные списки ЕС постоянно пересматриваются, и снова и снова возникают опасения, что включение определенных лиц или организаций в санкционный список недостаточно обосновано», — написал он в Твиттере.

Венгрия также попросила ЕС расширить исключения в отношении санкций в отношении гуманитарной помощи. Это вызвало опасения у других стран ЕС, что Будапешт хочет создать лазейки в санкциях ЕС в то время, когда Европейская комиссия пытается ужесточить правила, пишет издание.

Представители ЕС намерены обсудить ситуацию в Украине на встрече в среду. Хотя официально продление санкционных списков не стоит на повестке дня, требования Венгрии обязательно будут выдвинуты в ходе переговоров, учитывая тот резонанс, который они уже вызвали, заявили дипломаты.